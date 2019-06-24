شركة حلويات تركية بالبصرة بحاجة إلى موظفين

2019/06/24 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة حلويات تركية تعلن عن حاجتها الى الاختصاصات التالية : ١: مندوبين مبيعات ٢: مروجين..(يجيد القراءه والكتابة) ٣: سائق… شروط:المندوب يجيد القياده وحاصل على إجازه خبرة عمل لا تقل عن سنة من سكنة البصرة حصراً.عنوان العمل ضمن البصرة للاستفسار صباحاً فقط على الرقم..0 7710867040

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