وزراء الداخلية والدفاع والعدل يؤدون اليمين الدستورية لتبقى فقط وزارة التربية شاغرة

2019/06/24 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى ثلاثة وزراء جدد اليمين الدستورية في حكومة عادل عبدالمهدي.

وصوت البرلمان في وقت سابق على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، فيما سقط ترشيح وزيرة التربية لعدم تحصلها على ثقة النواب المصوتين.

وعقب التصويت، ادى كل من نجاح الشمري وزيرا للدفاع، ياسين الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق شواني وزيرا للعدل.

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