الدفاع تنشر السيرة الذاتية لوزيرها الجديد

2019/06/24 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع، الاثنين، السيرة الذاتية لوزيرها الجديد نجاح حسن علي الشمري، بعد ان كسب ثقة مجلس النواب في جلسة التصويت على استكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، (24 حزيران 2019)، ان السيرة الذاتية لوزير الدفاع كما يلي:

الاسم: اللواء قوات خاصة نجاح حسن علي الشمري

التولد: بغداد الاعظمية / 1967

الديانة: مسلم

خريج الكلية العسكرية الأولى الدورة (71) 1987 صنف قوات خاصة

الترقيات:

أ- الترقية إلى رتبة عميد 2004

ب- الترقية إلى رتبة لواء بالراتب 2012

ج- الإحالة إلى التقاعد 2018 بناء على طلبه

المناصب:

أ- أمر لواء العمليات الخاصة 2003-2004

ب- قائد فرقة العمليات الخاصة 2004-2007

ج- نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب 2007-2009

د- مدرس أقدم كلية الدفاع الوطني 2009-2011

هـ- مدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها 2011-2012

و- أمين سر المتابعة لوزارة الدفاع

الشهادات:

أ- بكالوريوس علوم عسكرية العراق 1987

ب- ماجستير بالتخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني العراق 2007

الدورات:

أ- دورة مكافحة الإرهاب الأردن 2004

ب- دورة هيئة الأركان العليا أميركا 2005

ج- دورة مكافحة الإرهاب أميركا 2005

د- دورة العمليات الخاصة أميركا 2006

هـ- دورة الدفاع الوطني العراق 2007

المؤتمرات الدولية:

أ- المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب السعودية 2005

ب- المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب أميركا 2006

التلطيفات:

أ- شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية 2008

ب- شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية 2008

ج- قدم ممتاز دولة رئيس الوزراء 2011

د- قدم ممتاز دولة رئيس الوزراء 2016

هـ- شكر وتقدير دولة رئيس الوزراء 2008

و- شكر وتقدير وزير الدفاع 2007

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل، فيما لم تحصل موافقة البرلمان على مرشحة وزارة التربية.

وصوت مجلس النواب على منح الثقة لنجاح الشمري وزيرا للدفاع، وعلى ياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية، كما صوت على منح ثقته لفاروق امين الشواني وزيرا للعدل، قبيل ذلك صوت البرلمان، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية، وعدم منح الثقة، لـسفانة حسين الطائي، وزيرا للتربية.

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