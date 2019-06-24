الدفاع تنشر السيرة الذاتية لوزيرها الجديد

الاسم: اللواء قوات خاصة نجاح حسن علي الشمري
التولد: بغداد الاعظمية / 1967
الديانة: مسلم
خريج الكلية العسكرية الأولى الدورة (71) 1987 صنف قوات خاصة
الترقيات:
أ- الترقية إلى رتبة عميد 2004
ب- الترقية إلى رتبة لواء بالراتب 2012
ج- الإحالة إلى التقاعد 2018 بناء على طلبه
المناصب:
أ- أمر لواء العمليات الخاصة 2003-2004
ب- قائد فرقة العمليات الخاصة 2004-2007
ج- نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب 2007-2009
د- مدرس أقدم كلية الدفاع الوطني 2009-2011
هـ- مدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها 2011-2012
و- أمين سر المتابعة لوزارة الدفاع
الشهادات:
أ- بكالوريوس علوم عسكرية العراق 1987
ب- ماجستير بالتخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني العراق 2007
الدورات:
أ- دورة مكافحة الإرهاب الأردن 2004
ب- دورة هيئة الأركان العليا أميركا 2005
ج- دورة مكافحة الإرهاب أميركا 2005
د- دورة العمليات الخاصة أميركا 2006
هـ- دورة الدفاع الوطني العراق 2007
المؤتمرات الدولية:
أ- المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب السعودية 2005
ب- المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب أميركا 2006
التلطيفات:
أ- شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية 2008
ب- شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية 2008
ج- قدم ممتاز دولة رئيس الوزراء 2011
د- قدم ممتاز دولة رئيس الوزراء 2016
هـ- شكر وتقدير دولة رئيس الوزراء 2008
و- شكر وتقدير وزير الدفاع 2007
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل، فيما لم تحصل موافقة البرلمان على مرشحة وزارة التربية.
وصوت مجلس النواب على منح الثقة لنجاح الشمري وزيرا للدفاع، وعلى ياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية، كما صوت على منح ثقته لفاروق امين الشواني وزيرا للعدل، قبيل ذلك صوت البرلمان، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية، وعدم منح الثقة، لـسفانة حسين الطائي، وزيرا للتربية.
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