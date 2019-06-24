2019/06/24 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلامية ندى الكيلاني

علمني كيف أطير في سماء الحرية

علمني كيف أرسم على المروج الوردية

علمني كيف اسبح بشرايين يديك الرجولية

داخل خصلات شعرك الغجرية

بين ضلوعك القاسية الحانية

علمني كيف أصنع نفسي

كيف أخلق قدري

كيف أخترق شمسي

كيف أغير كوني

علمني كيف تكون خارطتي

ماهو شكل يومي

كيف أمضي وقتي

كيف أعلن تاريخ ولادتي

كيف تمر عقارب ساعتي

كيف يتوالى زماني

علمني كيف استطعت أن تملك كل هذا السحر في عينيك

كيف تمكنت من الدخول إلى عالمي و التجذر فيه

كيف تجرأت و سكنت القلب و تشبثت بالوريد

كيف تجعلني أمامك أقف جامدة حائرة شاردة لا أملك التغيير

كيف قلبت كياني و حولت أفكاري و بعثرتني و نسيتني على حافة الطريق

علمني كيف سمحت لنفسك أن تستوطن داخلي و تعبر من خلالي إلى فضائي العميق

كيف لم تضع في متاهاتي كيف لم تغرق في بحاري

كيف لم تشعر بالعطش في صحرائي

كيف خضت الحروب و سفكت الدماء و خسرت الجنود و أصبحت أمامي

كيف عبدت الطريق و صنعت الجسور و طوقت المدن و زرعت النخيل

علمني كيف عبرت من بين كل رجال الأرض و وصلت إلي

كيف أصبحت بين يديك بلا رأي بلا فكر بلا حلم بلا شيء

كيف حولتني من امرأة متمردة إلى طفل أليف

إلى سحابة دخان مرت و لم تترك أي أثر أو دليل

كيف جعلتني لا أتقن شيئا سوى عشقك و النظر إليك

كيف نثرتني و أعدت جمعي دون أي تأنيب ضمير

كيف سرقتني من بؤسي من يأسي من حياتي العقيم

كيف عدت بي من عالمي الوحشي إلى عالمك السحري العجيب

كيف أيقظت أنوثتي كيف غيرت ملامحي

كيف قمعت عصياني كيف دفنت غروري

كيف اكتشفت أسراري كيف قرأت كتابي

كيف تحملت جنوني كيف خربت هدوئي

كيف حطمت صخوري كيف دمرت جدراني

كيف اخترقت كل هذا الكون و أعلنت الخلود داخل أعماقي

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