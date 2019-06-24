القانونية النيابية تناقش تدقيق سجل الناخبين في كركوك

2019/06/24 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، انها تجري تدقيقا لسجل الناخبين الانتخابي في محافظة كركوك، مشيرة ان ذلك يتم بمشاركة لجان نيابية أخرى.وقال رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة لجنة الاقاليم وأعضاء مفوضية الانتخابات، وحضرته / المعلومة /، إن “اللجنة عقدت اجتماعها بحضور أعضاء لجنة الاقاليم […]

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