امانة العاصمة تنفذ حملة لإزالة التجاوزات بسوق بغداد الجديدة

2019/06/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" كوادر الامانة باشرت بحملة كبيرة لازالة التجاوزات في شارع 77 والسوق المحيط به بمنطقة بغداد الجديدة “، مبينة انها ” أمهلت المتجاوزين لرفع تجاوزات ولاكثر من مره الا انهم لم يستجيبوا للإنذار".واضاف البيان، ان" الكوادر ستقوم بحملة لرفع مخلفات الإزالة والتي تقدر بمئات الاكشاك والبسطات التي تجاوزات على الارصفة والشوارع مما سببت إرباكاً بحركة السير والمرور وتشويها للمنظر العام".انتهى..م.م

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