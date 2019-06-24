الامم المتحدة:55 الف عنصر داعشي محبوسون في العراق وسوريا مع عوائلهم ترجمة خولة الموسوي

2019/06/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن 55 ألف عنصر من داعش الارهابي وبينهم أجانب وأسرهم محتجزون في سوريا والعراق.واضافت يجب إعادة الآلاف من أقارب داعش ، وأصر على أن الأطفال على وجه الخصوص قد عانوا من “انتهاكات خطيرة” لحقوقهم – وهو تحدٍ للدول الأوروبية وغيرها من الدول التي كانت متحفظة...

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