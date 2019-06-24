2019/06/24 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد ، اليوم الاثنين ، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لخطة مشاريع ماء المحافظة التي تتضمن 275 عملاً سيتم المباشرة بها ضمن حملة (خدمة بغداد شرف لنا) والتي ستشمل جميع مناطق أقضية ونواحي العاصمة.وقال مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري، خلال مؤتمر صحفي له , إنه ” بعد الإنتهاء من إنجاز المرحلة الأولى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لإنهاء أزمة المياه في بغداد النعيم نيوز.

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