2019/06/24 | 16:03

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رويترز: تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

الاثنين

24

حزيران

2019 :

03:49 pm

39

رويترز: تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

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