2019/06/24 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب للصين واليابان على تويتر: من ألان فصاعدا انتم احموا سفنكم في مضيق هرمز ترجمة خولة الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/24 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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