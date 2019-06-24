2019/06/24 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة ايلام/ غرب ايران/ العميد نور علي ياري على ضرورة الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في الزيارة الاربعينية رغم كونها مجانية.وقال ياري، في تصريح ادلى به خلال اجتماع مقر زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في إيلام، إنه بالنظر إلى مجانية التأشيرات بين ايران والعراق فإن مراسم الزيارة الاربعينية المقبلة ستشهد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الإيرانية: المشاركة في الزيارة الأربعينية تتطلب الحصول على تأشيرات دخول العراق النعيم نيوز.

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