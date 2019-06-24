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مستشار وزارة الدفاع: هنالك 2700 رفات مجهولة الهوية وجاري العمل للتعرف على أصحابها


مستشار وزارة الدفاع: هنالك 2700 رفات مجهولة الهوية وجاري العمل للتعرف على أصحابها
2019/06/24 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتبنت على عاتقها موضوع العمل

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