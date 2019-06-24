2019/06/24 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتبنت على عاتقها موضوع العمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار وزارة الدفاع: هنالك 2700 رفات مجهولة الهوية وجاري العمل للتعرف على أصحابها ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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