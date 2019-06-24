2019/06/24 | 16:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علوة المفرق / صلاح الدين - صوت المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mBeEy0p660M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علوة المفرق / صلاح الدين - صوت المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علوة المفرق / صلاح الدين - صوت المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).