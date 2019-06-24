2019/06/24 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cq4fZ8eru5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب حقول الدواجن يجدّدون مطالبهم بضرورة دعم المنتج الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب حقول الدواجن يجدّدون مطالبهم بضرورة دعم المنتج الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).