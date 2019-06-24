الخارجیة الإیرانیة: مؤتمر المنامة مخز ومصیره الفشل

2019/06/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الخارجية الايرانية مؤتمر المنامة المزمع انعقاده في البحرین حول ما یسمی بصفقة القرن بالمخزي ومصیره الفشل والخجل.وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان عقد مؤتمر يؤدي الى الانقسام في العالم الاسلامي ونسيان تطلعات فلسطين وبيع حقوق الشعب الفلسطيني والقدس، هو أمر مخز.واضاف، إننا على ثقة […]

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