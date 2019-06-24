موجة حر شديد تضرب فرنسا

2019/06/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تشهد فرنسا موجة حر شديدة خلال هذا الأسبوع حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وهو ما يمثل زيادة قياسية عن درجات الحرارة المسجلة في شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أوأكثر قليلا يوم الاثنين على أن تزيد عن ذلك خلال ذروة هذه الموجة يومي الخميس والجمعة.وسيتأثر شمال البلاد والعاصمة باريس بهذه الموجة أكثر من غيرها من المدن.ووضعت نافورات مؤقتة كما ستفتح حمامات السباحة إلى أوقات متأخرة و سيتم توزيع المياة كما ستعلن خطة رعاية للفئات الأكثر تضررا ومن بينهم كبار السن.وستجعل نسب الرطوبة المرتفعة إحساس الناس بدرجات الحرارة أكبر من الطبيعي حيث تبدو درجة الحرارة 40 كما لو كانت 47 فى العاصمة باريس.وستشهد كل من ألمانيا وسويسرا وبلجيكا موجة حر غير مسبوقة خلال هذا الشهر.انتهى

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