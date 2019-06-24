بعد ثلاثة ايام من رفعها.. انزال يافطة حزب قرب كركوك بسبب اسم “كوردستان”

2019/06/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب اسم “كوردستان” تعرضت يافطة خاصة بالحزب الشيوعي الكوردستاني في داقوق القريبة من كركوك، اليوم الاحد، الى الانزال بعد ثلاثة ايام فقط من اعادة رفعها.

وقد تم غلق مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني في داقوق بعد احداث 16 تشرين الاول 2017، الا انه تم اعادة فتحه ورفع اليافطة الخاصة باسم “الحزب الشيوعي كوردستان-العراق”

وقال مسؤول لجنة كركوك للحزب الشيوعي الكوردستاني الشيخ صديق، في تصريح متلفز، انه بعد اعمال النهب التي طالت مقر الحزب في داقوق بعد احداث 16 تشرين الثاني واغلاقه، تمت اعادة فتحه في 20 حزيران الجاري ورفعت اليافطة الخاصة بالحزب.

واضاف ان قوة امنية قامت الليلة الماضية بابلاغ المقر بانزال اليافطة بذريعة حملها لاسم كوردستان “وهو اسم ممنوع”.

واشار الى انه بسبب الابلاغ الذي تلقاه المقر، تم انزال اليافطة اليوم الاحد عن مبنى الحزب في داقوق.

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