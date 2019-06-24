2019/06/24 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اقدم موظف في محافظة واسط، على احراق نفسه اما مبنى المحافظة.

وقال مصدر امني في تصريح "للعهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان "مواطن يعمل

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