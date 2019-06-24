بالوثيقة.. قوات موالية للإمارات تمنع صيانة أنبوب نفط انفجرفي شبوة

2019/06/24 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر مسلحون، اليوم الاثنين، أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر محلي أن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع

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