التربية توجه المراكز الامتحانية بأخذ الحيطة والحذر بسبب تطور وسائل الغش

2019/06/24 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني لوزارة التربية علي الابراهيمي، اليوم الاثنين، المراكز الامتحانية في جميع المحافظات بأخذ الحيطة والحذر وذلك لاكتشاف وسائل إلكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية.

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