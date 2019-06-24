موسع.. مجلس النواب يصوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وينهي قراءة قانونين

2019/06/24 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الاثنين، بحضور‎‎‏233 نائباً،‏ على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وانهى القراءة الاولى لقانونين فيما باشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

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