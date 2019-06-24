العراق يعلن قائمة أولية لمنتخبه في بطولة غرب اسيا

2019/06/24 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قائمة المنتخب الأولية للمشاركة في بطولة غرب اسيا.

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