مجلس ذي قار يحدد الأربعاء موعدا للتصويت بالقناعة من عدمها على أجوبة المحافظ

2019/06/24 | 16:14

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بغداد :سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، عن تحديد جلسة الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على القناعة من عدمها على...

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