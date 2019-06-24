روسيا تتعهد بالتصدى للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران

2019/06/24 | 16:14

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بغداد:سومر نيوز

قالت روسيا، الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران غير قانونية، متعهد...

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