سفانة تقسم ظهر البرلمان.. البناء يفشل بالعبور بمرشحة خميس الخنجر الثانية

2019/06/24 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد مجلس النواب جلسته الـ26 ،اليوم الاثنين، برئاسة محمد الحلبوسي، للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية التي يترأسها عادل عبد المهدي.ونجح مجلس النواب بالتصويت على “نجاح الشمري” وزيرا للدفاع، كما نجح بالتصويت على ياسين طه حسن الياسري وزيراً الداخلية، وعلى فاروق امين وزيرا للعدل.واخفق البرلمان بمنح الثقة للمرشحة لوزارة التربية سفانه […]

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