البرلمان يعتزم إقالة خمسة وزراء بحكومة عبد المهدي

2019/06/24 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، عن مساع نيابية لإقالة خمسة وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عازيا الأمر إلى شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع […]

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