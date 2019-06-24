حكومة عبد المهدي تعتزم ارسال مساعدة مالية للحكومة الفلسطينية!

2019/06/24 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ جدد وزير المالية، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين، التأكيد على التزام العراق بدعم السلطة الفلسطينية وقرارات القمم العربية السابقة ذات الصلة.وقال حسين، في تصريح صحفي بختام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد بالقاهرة امس الأحد، إن “العراق لم يحدد المبلغ الذي سيتم دفعه للسلطة الفلسطينية وانما ترك مناقشته وتقديره للحكومة الاتحادية”.

وبشأن الجلسة الثنائية التي عقدها مع وزير المالية الفلسطيني، على هامش الاجتماع الطارئ، أوضح حسين، أنه “ناقش مع نظيره الفلسطيني تفاصيل الوضع المالي الفلسطيني واحتياجات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وكيفية ترجمة القرارات المتخذة لواقع ملموس”، لافتاً إلى أن “العراق عانى من ازمة اقتصادية ومالية لكننا نتعافى حالياً وسنسهم بدعم الفلسطينيين وفقاً لقرارات الجامعة العربية”.

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