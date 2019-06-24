بالفيديو .. التربية تعلن اكتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية

2019/06/24 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..أعلنت وزارة التربية، الاثنين، اكتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية، مؤكدة قدرتها على احباط كل تلك الاساليب.وقال رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني لوزارة التربية، علي الابراهيمي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “اللجان الفرعية للامتحانات ستنفذ القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية وقرارات الوزارة بحق الطالب الذي […]

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