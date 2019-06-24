الكشف عن اختلاس بقيمة ستة مليارات دينارٍ من أموال أبنية محافظة نينوى

2019/06/24 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُعاملتي مُستندي صرفٍ بأكثر من ([16] مليار دينارٍ في ديوان المحافظة لم تتمّ تسويتها كلياً، مُبيِّنةً أنَّ مصير المبالغ المتبقية منها التي ناهزت [6]مليارات دينارٍ غير معلومٍ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقتهوكالة كل العراق الاخبارية [اين]ان” فريق المديريَّة الذي انتقل إلى ديوان محافظة نينوى – قسم الحسابات والموازنة، قام بضبط أربعة أعضاءٍ في اللجنة الخاصَّة بتنفيذ كشوفات وإعادة تأهيل وترميم أبنية المحافظة، كما ضبط معاملتي مُستند صرفٍ، الأولى بمبلغ [14,052,517,000]مليار دينارٍ تمَّت تسوية قسمٍ منها بواقع [8,521,016,500] مليار دينارٍ، والمُعاملة الثانية يصل مبلغها إلى [1,946,999,344]مليار دينارٍ تمَّت تسوية [1,681,837,344]مليار دينارٍ منها.واضاف، أن” مصير الأموال التي لم تتم تسويتها في المُعاملتين البالغة [5,796,500,500] مليار دينارٍ غير معلومةٍ، لافتةً إلى قيام أعضاء اللجنة بسحب المبالغ دون إيداعها في الحسابات المصرفيَّة الرسميَّة أو في [وقاصات]ديوان المحافظة.وأضاف إنه” تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة[315] من قانون العقوبات.

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