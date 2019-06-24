الحلبوسي يعلن عن تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والنواب وتقليص حمايتهم الى النصف

2019/06/24 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان.ونقل بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقت /SNG/،نسخة منه عن الحلبوسي تأكيده “على عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق او حالي سواء منحهم سيارات او مبالغ مالية”.ونوه الحلبوسي الى “تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض ...

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