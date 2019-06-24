2019/06/24 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يدعو الدول لحماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز ويؤكد: لاحاجة لوجودنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يدعو الدول لحماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز ويؤكد: لاحاجة لوجودنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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