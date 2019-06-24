سائرون تدعو إلى إنهاء الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفساد

2019/06/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، إلى إنهاء الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفساد، مشيرة الى ان مجلس النواب على المحك في تحقيق الاصلاحات.





وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه شعبنا الحبيب من نقص في الخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم مما ولد عدم قناعة من قبل غالبية الشعب العراقي بالاداء السياسي والحكومي وبالتالي سيؤدي ذلك الى حالة من الجفاء بين الجماهير وممثليهم”.





وأضافت، “لذا صار لزاما علينا ان نكون على قدر المسؤولية والثقة ولا زالت انظار العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية على مجلس النواب وأدائه في المجال التشريعي والرقابي وخصوصاً ان العراقيين قد أحدثوا التغيير بشكل يمكن القول أنه ركيزة أساسية في الاصلاح”.





وبينت كتلة سائرون، ان “مجلس النواب اليوم على المحك في تحقيق الاصلاحات التي يتوخاها الشعب العراقي من خلال أداء دورهم وخصوصاً فيما يتعلق بأستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفسـاد في المرحلة السابقة”.

وجددت الكتلة، “المواقف المعلنة والصريحة برفض المحاصصة الحزبية والعمل على إنهاء وجود الدولة العميقة وتفككها”، مؤكدة “التزامها بتوجيهات مقتدى الصدر والتي هي خارطة طريق ترسم المسارات الساسية وفق رؤية وطنية تهدف الى حماية مصالح العراق وشعبه ومن هنا نعلنها بكل وضوح تمسكنا الكامل بكل مايصدر من سماحته والعمل على ترجمة ذلك بخطوات عملية ملموسة”.





وتابع البيان، “إبتداءً من تخويل رئيس مجلس الوزراء في إختيار وزرائه وعدم التصويت للوزراء الذين لا يمكن تحقيق الاصلاح المنشود من خلالهم وإنسجاماً مع موقف سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر الذي عبر عنه يوم أمس بشكل واضح من خلال النأي بنفسه عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة”.





وأكد البيان، ان “كتلة سائرون النيابية لن تخذل مشروع الاصلاح وقائده وجمهوره والشعب العراقي ونعلن بشكل واضح ورسمي إننا لن نصوت لأي مرشح في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة إلا إذا كان تكنوقراط مستقل نزيه مهني إيماناً منا بأنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة”.





وأشار الى ان “في هذا السياق تؤكد كتلة سائرون النيابية أننا نعمل على إلغاء اي امتيازات منحت للمسؤولين أو بعض الفئات الاجتماعية مثل محتجزي رفحاء وغيرهم تطبيقاً وتحقيقاً للعدالة الإجتماعية”.





وأعربت الكتلة عن “أملها الكبير بجميع القوى الوطنية ان تكون داعمة لخطوات السيد الصدر الهادفة الى رفض المحاصصة والطائفية والقومية ونوحد مواقفنا في استكمال الكابينة الوزارية بعيدا عن المحسوبيات لكي نستطيع النهوض بعراقنا الحبيب من بؤرة الفساد والخراب والتحزب ونعيد الثقة بين الجماهير وممثليهم وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين دون تمييز بينهم واضعين نصب اعيننا وحدة العراق ومصالح شعبه وحماية سيادته واستقلاله التام من اي تدخل اجنبي”.

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