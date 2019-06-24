مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانونين

2019/06/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمشروعي قانونين.





وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”.





وأضاف، ان “المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.





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