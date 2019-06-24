2019/06/24 | 16:34

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التصويت على مرشح بديل لوزارة التربية بجلسة الخميس

الاثنين

24

حزيران

2019 :

04:26 pm

24

عبدالمهدي سيرسل المرشح البديل لوزارة التربية وسيتم ادراج فقرة

التصويت عليه بجلسة الخميس

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