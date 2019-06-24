2019/06/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين محمد ابراهيم رضايي رئيساً جديداً للجنة الطاقة النووية في مجلس الشورى الإسلامي.النعيم نيوز.

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