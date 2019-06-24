"الروبوت البطة".. صديق جديد للفلاح

2019/06/24 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

على مدى قرون، اعتمد مزارعو الأرز في آسيا على البط بمثابة بديل طبيعي للمبيدات، لأن الطيور تتحرك في الماء وتقتات على الأعشاب والحشرات

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