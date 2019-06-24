العثور على كائن بحري غريب على شاطئ أسترالي

2019/06/24 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فوجئ عدد من سكان منطقة فكتوريا، في الجنوب الأسترالي، بكائن بحري عجيب، بعدما لفظته المياه، وبدا ممدا على الرمال، بمواصفات لم يجر رصدها

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