2019/06/24 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c-X0mR0Eb30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان.. البيض مابين الانتاج المحلي ومنع الاستيراد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان.. البيض مابين الانتاج المحلي ومنع الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).