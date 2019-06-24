حكومة عبد المهدي تعتزم ارسال مساعدة مالية للحكومة الفلسطينية

2019/06/24 | 16:46

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بغداد :سومر نيوز

جدد وزير المالية، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين، التأكيد على التزام العراق بدعم ...

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