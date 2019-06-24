بالتفاصيل.. اتفاقات عسكرية بين العراق وايران وحديث عن مناورات مشتركة

2019/06/24 | 16:46

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سومر نيوز: بغداد..



كشف قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، الاثنين، عن إبرام اتفاقية عسكرية مع العر...

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