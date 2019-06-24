البرلمان يعتزم إقالة خمسة وزراء بحكومة عبد المهدي

2019/06/24 | 16:46

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، عن مساع نيابية لإقالة خمسة وزراء ضمن كابينة رئيس ال...

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