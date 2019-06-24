أحمد عصيد - يسألونك عن العِرق، قل هو إلا خرافة وإعلان حرب

2019/06/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد "لا يجب أن نعتمد مقاييس مجموعة عرقية، بل علينا أن نعانق أبعادا إنسانية أوسع وأشمل" محمد شفيقورد عليّ سؤال من أحد المواطنين يتساءل فيه عن الأعراق وأصول المغاربة وماهية الصراع العرقي، معبرا عن قلقه من أن بعض المواطنين المغاربة الذين يخوضون النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا يتورعون عن التفاخر بالأنساب والإحالة على الأصول والجذور البعيدة، متسائلا عن أسباب هذا النوع من النقاش الذي ينطبع بق......

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