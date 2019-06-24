كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة السابعة عشرة - الحزب الشيوعي ووعي الواقع العراقي على امتداد الفترات المنصرمة

2019/06/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب حين أقرأ مرات ومرات ما أشار إليه ابن خلدون عمن يريد معرفة ما في أعماق البحر، عليه أن يغوص فيه ويتعرف على تفاصيل ما فيه، وأن يتعرف على كل جوانب المسائل التي يريد دراستها ليخلص إلى استنتاجات دقيقة ومتمايزة أو متباينة بين فترة وأخرى لكيلا يسقط الباحث في التعميم العام والمطلق.كتب الزميل فالح مهدي بهذا الصدد ما يلي: "لم يبذل الحزب الشيوعي أي جهد لفهم الواقع العراقي والدليل استخدامه الاعتباطي لمصطلحات ......

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