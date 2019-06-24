وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (26)

2019/06/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي لماذا ينبغي أن يكون ثمة تاريخ واحد؟..إذا كان لكلّ شيء مادّي أكثر من وجه، فهل يحتمل الالمام بكل وجوهه؟..ومن هو ذا العارف الشمولي الذي يجيد ذلك، ولا يعتوره الخطأ؟..إذا كان الأمر هو ذلك مع (المادة) المنقسمة إلى فيزياء وكيمياء، فأن الأمر مختلف تماما مع (الانسان)، بله، الكائن الحي، الذي ينقسم الى بيولوجيا ونفسية واجتماع وأشياء أخر..وهل الوعي والادراك والفكر والتعبير، هو نسخة موحدة جام......

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