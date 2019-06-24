ظريف: الاوروبيون لاقدرة ولا ارادة لديهم لتنفيذ الاتفاق النووي

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تباطؤ الاوروبيين في تنفيذ الاتفاق النووي مؤكدا أنهم لاقدرة ولا ارادة لديهم في اطلاق اينستكس (القناة المالية الاوروبية)

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