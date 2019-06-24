مقتل 15 شخصا في هجومين جديدين في بوركينافاسو

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع في بوركينافاسو شريف سي، مقتل 15 شخصا في هجومين جديدين لمسلحين مجهولين في مدينتي "ساجو" و"توكودوجو" في مقاطعة بارسالوجو شمالي بوركينا فاسو.

وقال

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