الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لتأمين 120 كم من الحدود مع سورية

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحشد في بيان نشره على موقعه واطلع عليه موقع الغدير، إن "قيادة الانبار للحشد الشعبي/ اللواء 19 نفذ عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".وأضاف، أن "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".انتهى.ص.هـ.ح.

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