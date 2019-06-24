بالوثيقة..التربية تصدر قرارا يخص الدراسة في الخارج

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدر وزارة التربية، الاثنين، قرارا يخض الدراسة في الخارج.واعلنت الوزارة في بيان تأجيل منح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الحالي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للأعداد المطلوبة الى السنة القادمة2020- 2021.واضاف تمت المصادقة على محضر اجتماع لجنة الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية القاضي بتأجيل منح الموافقات الرسمية للدارسين […]

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