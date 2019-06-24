قرية تستفيق على نفوق مواشيها لسبب غامض

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفقت العشرات من الاغنام في احدى القرى بمحافظة الانبار.وذكر سكان محليون ان “نحو 80 رأسا من الاغنام والماعز نفقت في قرية الكصيرات التابعة لقضاء البغدادي شمال محافظة الانبار دون معرفة الاسباب الى الان”.واشار إلى ان “أصحاب المواشي شاهدوا صباح اليوم اغنامهم قد نفقت”، مؤكدين انها “لم تعاني من اي مرض […]

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