بمطاردة امنية… تحرير مختطفة موصلية

2019/06/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشف قائد شرطة محافظة نينوى اللواء حمد نامس الجبوري، عن تحرير فتاة والقبض على خاطفها بعد مطاردة في شوارع مدينة الموصل.وذكر الجبوري في تصريح صحفي أن “فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تعرضت الى الاختطاف داخل مدينة الموصل يوم السبت الماضي، وبعد وصول بلاغ الى الأجهزة الأمنية بوقوع الحادثة تم تشكيل […]

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